بالصورة - تعرض مندوب لإحدى الشركات لمحاولة قتل وسلب على يد 3 أشخاص

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في النبطية عن تعرض شاب أربعيني لمحاولة قتل وسلب على يد 3 أشخاص عند مثلث عبا - الزرارية.

وفي التفاصيل أنه كان في جولة ضمن عمله كمندوب لإحدى الشركات، عندما أوقفه شخص طالبا مساعدته في تصليح سيارته المتوقفة بجانب الطريق، وهي من نوع "مرسيدس شبح" فضية اللون.



وما أن توقف جانبا حتى هجم عليه 3 اشخاص شاهرين سكاكين بأيديهم. عندها، حصل عراك بينهم وبينه، وانهالوا عليه بالضرب قبل أن يتمكن من مقاومتهم وقدوم أحد الرعاة لنجدته، فهرب الاشخاص الثلاثة الذين كان يتحدثون بلهجة غير لبنانية.



واصيب كرم بجروح في وجهه وظهره، وتقدم ببلاغ ضد مجهولين بمحاولة سلبه وقتله لدى مخفر درك الدوير.