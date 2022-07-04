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موجودات مصرف لبنان الى تراجع.. كم سجلت الأرقام الأخيرة؟

4
JULY
2022
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أظهرت ميزانيّة مصرف لبنان تراجعاً في موجوداته الخارجيّة بمبلغٍ قدره 171.62 مليون دولار خلال النصف الثاني من حزيران 2022 إلى 15.34 مليار دولار، مقارنة مع 15.51 مليار دولار قبل فترة أسبوعين.
 
وأوضح مصرف لبنان انه "عند تنقيص محفظة اليوروبوند اللبنانيّة التي يحملها مصرف لبنان، والبالغة قيمتها 5.03 مليارات دولار، تصبح قيمة إحتياطاته بالعملة الأجنبيّة 10.31 مليارات دولار”. واشار الى أنه يمكن تعليل التراجع المذكور بقرار مصرف لبنان في أواخر أيّار بالسماح للمودعين من الأفراد والشركات بشراء الدولار الأميركي على منصّة صيرفة من خلال المصارف ولغاية سقوف تحدّدها المصارف مرّة في لغاية نهاية حزيران”، لافتاً إلّا أنّه تمّ تخفيض هذه السقوف خلال النصف الثاني من حزيران، الأمر الذي يفسّر تباطؤ وتيرة تراجع موجودات مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة بعد 15 حزيران”.
 
في هذا الإطار، تراجعت موجودات مصرف لبنان الخارجيّة بـ680.13 مليون دولار في حزيران، مقابل تراجع بـ234.12 مليون دولار في أيّار.
 
في السياق عينه، أظهرت ميزانيّة مصرف لبنان إنخفاضاً بنسبة 0.51 في المئة (86.23 مليون دولار) في قيمة إحتياطاته من الذهب إلى 16.73 مليار دولار في ظلّ تراجع سعر الذهب على إثر الإنكماش في الناتج المحلّي الإجمالي في الولايات المتّحدة الأميركيّة وإنخفاض عامل الثقة لدى المستهلكين.
 
أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد تراجعت قيمة الموجودات الخارجيّة لمصرف لبنان بنسبة 25.38 في المئة (5.22 مليارات دولار) مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في نهاية حزيران 2021، والبالغ حينها 20.56 مليار دولار.
 
في سياق آخر، إرتفعت قيمة إحتياطات الذهب لدى مصرف لبنان بنسبة 3.20 في المئة (0.52 مليار دولار) عند مقارنتها بالمستوى المُسَجَّل في الفترة نفسها من العام 2021، والبالغ حينها 16.21 مليار دولار يُشكِّل إجمالي الإحتياطات (الموجودات الخارجيّة وإحتياطات الذهب) حوالي 27.04 فيالمئة من الدين العامّ الإجمالي و31.08 في المئة من صافي الدين العامّ، وهو يغطّي حوالي 176 شهراً من خدمة الدين.



 

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