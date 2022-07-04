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إتحاد نقابات المخابز والأفران: قطاع الأفران يتعرض للإذلال في الحصول على مادة الطحين

4
JULY
2022
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أعلن إتحاد نقابات المخابز و الأفران في لبنان ان "قطاع الأفران في ظل الظروف الراهنة يتعرض الى إذلال في الحصول على مادة الطحين، اذ ان مهمة الفرن هو تصنيع الرغيف وتأمينه للمواطنين الذين يقفون طوابير أمام الأفران للحصول على ربطة خبز."

وقال في بيان "المشكلة تتلخص بعدم حصول الأفران على الطحين المدعوم المخصص لصناعة الخبز العربي، وتامينه ليس من مهمة الأفران بل هو من مسؤولية وزارة الإقتصاد و التجارة – مديرية الحبوب والشمندر السكري التي تصدر الأذونات الخاصة بتسليم الطحين المدعوم للأفران ."


واضاف "ان الاذونات الصادرة عن مديرية الحبوب و الشمندر السكري هي"شك بلا رصيد" يحصل عليها غالبية الأفران، اذ ان المديرية تصدر هذه الأذونات بكميات تفوق قدرة المطاحن العاملة حاليا، لذلك يجب على مديرية الحبوب و الشمندر السكري حصر كميات الطحين المنتجة في كل مطحنة و إصدار الأذونات الخاصة للأفران وفقا لهذه الكميات ليتمكن صاحب الفرن من الحصول على الكميات المخصصة له."


ودعا إتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان الى مؤتمر صحافي يعقد في مبنى الفورنو خلده الساعة الثانية و النصف بعد ظهر يوم غد الثلاثاء في 5/7/2022 لتعليل ازمة الخبز و هدر المال العام و من تسبب به .

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