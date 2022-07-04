عطالله لميقاتي: مش إنت يلي بتسمح أو ما بتسمح لرئيس الجمهورية!

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شدد النائب غسان عطالله اليوم الاثنين، أنه " لا يمكن لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ان يفرض على رئيس الجمهورية شروطه بتشكيل الحكومة ويقول ما قاله من الديمان".



وقال عطالله في تصريح له الى قناة الـ "otv": "ليت ميقاتي يتحدث مع اللبنانيين بطريقة واضحة اكثر".



وتوجه الى ميقاتي بالقول: "إسمحلنا فيا مش إنت بتسمح لرئيس الجمهورية يغير أو لا بالوزراء إنما مهمتك أن تتشاور معه على الحكومة كاملة".





ووفي سياق اخر أردف عطالله: "ردًا على بيان مكتب ميقاتي حول النقطة المتعلقة بحاكم المركزي وأن مشكلة التيار مع وزير المال: هوي اللي عندو مشكلة مع وزير المال وما بدو يزعلو