living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

توضيح من المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي

4
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي التوضيح التالي:

جانب ادارة موقع التيار الوطني الحر الموقر تحية وبعد نشر موقعكم خبرا جاء فيه" أن مسؤولا إخباريا في محطة بارزة أقدم على تسريب نص تقرير تلفزيوني الى فريق مرجع حكومي قبل خروج التقرير الى الهواء من أجل إتاحة الوقت أمام هذا الفريق لإعداد رد على التقرير وبثه في النشرة نفسها التي بُث فيها"

من الواضح ان هذا الخبر يقصد به البيان الذي اصدرناه بالأمس ردا على تقرير اخباري ورد في نشرة اخبار المؤسسة اللبنانية للارسال.
إن ما ورد في الخبر غير صحيح على الاطلاق ، والتسريب ليس من عاداتنا او اخلاقياتنا المهنية ، كما ليس من شيم المسؤول عن النشرة الذي تواصلنا معه فور انتهاء التقرير وابلغناه اننا بصدد اعداد رد سريع وهذا ما حصل.

قد نتفهم الغضب الذي اعترى البعض من بيان الرد الذي فنّد ابرز النقاط التي وردت في تقرير. اما بخصوص السرعة ، فيعلم القاصي والداني من أبناء المهنة ، أننا من دون تبجح ، الاسرع في كل عمل مهني ، والرؤية واضحة لدينا ، ولا حاجة لنا "لرافعات اضافية"فاقتضى التوضيح.
المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout