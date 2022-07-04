توضيح من المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي

A + A -

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي التوضيح التالي:

جانب ادارة موقع التيار الوطني الحر الموقر تحية وبعد نشر موقعكم خبرا جاء فيه" أن مسؤولا إخباريا في محطة بارزة أقدم على تسريب نص تقرير تلفزيوني الى فريق مرجع حكومي قبل خروج التقرير الى الهواء من أجل إتاحة الوقت أمام هذا الفريق لإعداد رد على التقرير وبثه في النشرة نفسها التي بُث فيها"

من الواضح ان هذا الخبر يقصد به البيان الذي اصدرناه بالأمس ردا على تقرير اخباري ورد في نشرة اخبار المؤسسة اللبنانية للارسال.

إن ما ورد في الخبر غير صحيح على الاطلاق ، والتسريب ليس من عاداتنا او اخلاقياتنا المهنية ، كما ليس من شيم المسؤول عن النشرة الذي تواصلنا معه فور انتهاء التقرير وابلغناه اننا بصدد اعداد رد سريع وهذا ما حصل.



قد نتفهم الغضب الذي اعترى البعض من بيان الرد الذي فنّد ابرز النقاط التي وردت في تقرير. اما بخصوص السرعة ، فيعلم القاصي والداني من أبناء المهنة ، أننا من دون تبجح ، الاسرع في كل عمل مهني ، والرؤية واضحة لدينا ، ولا حاجة لنا "لرافعات اضافية"فاقتضى التوضيح.

المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي