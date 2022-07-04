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"بالجرم المشهود"... هكذا أوقفت شعبة المعلومات أحد مروجي المخدرات

4
JULY
2022
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة

البــــــلاغ التالــــــي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية بغية الحد منها وتوقيف المتورطين بها، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول نشاط شخص مجهول يقوم بترويج المخدرات في مناطق ضمن محافظة جبل لبنان.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصّلت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إلى تحديد هويته، ويدعى:

ح. ح. (مواليد عام 1993، سوري)
بحقه /3/ ملاحقات قضائية بجرم مخدرات.

بناء عليه، أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيداً لتوقيفه بالجرم المشهود.

بتاريخ 27-6-2022، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الضبية أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية لون أسود دون لوحات. بتفتيشه والدراجة عثرت على مظروف كوكايين مدون عليه " 350 " زنته /3,1/ غ، وعلبة بلاستيكية تحتوي مادة الكوكايين زنتها /5,9/غ وهاتف خلوي.

بتفتيش منزله الكائن في محلة انطلياس، تم ضبط ما يلي:

/114/ مظروفًا من مادة الكوكايين زنتها حوالي /229/ غ.
/146/ مظروفًا من مادة الهيرويين زنتها حوالي /355/ غ.
/30/ مظروفًا من مادة السالفيا زنتها حوالي /54/ غ.
/4/ قطع من مادة حشيشة الكيف زنتها حوالي /74/ غ.
/5/ علب بلاستيكية من مادة الكريستال ميث زنتها حوالي /34/.
مسدس حربي مع ممشط و/7/ طلقات صالحة للاستعمال.
دفترين ورق لف سجائر و/4/ هواتف خلوية، ومبلغ مالي.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في مناطق جل الديب، وانطلياس، وضبية، على متن الدراجة الآلية التي ضبطت بحوزته.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.

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