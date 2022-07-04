الكهرباء باقية على حالها في الشمال... حتى هذا اليوم!

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أكد المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ، اليوم الاثنين، أن "التغذية الكهربائية ستبقى على حالها في الشمال، على أن تُصدِرَ مؤسسة كهرباء لبنان بياناً يوم الإثنين ترد فيه على ما ورد في تقارير إعلامية".



جاء ذلك خلال إتصال أجراه النائب احمد الخير مع الحايك للاطلاع منه على ما يثار في الإعلام من توقيف العمل في معمل دير عمار وانقطاع التيار الكهربائي إلى أجل غير مسمى.



وكشف حايك "معمل دير عمار الكهربائي سيعود إلى العمل يوم الجمعة، أي قبل العيد بيوم واحد".





وأردف، "مؤسسة كهرباء لبنان تفعل ما بوسعها ضمن الإمكانيات المتاحة"، داعياً "المؤسسات الإعلامية الى توخي الدقة عند نقل الأخبار المتعلقة بالمؤسسة".