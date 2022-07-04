عناوين الصحف ليوم الأثنين 4 تموز 2022

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الأخبار: المسيرات ـــ الرحلة 1: تثبيت إطار التفاوض

مغارة وزارة الاقتصاد: أفران مقفلة حصلت على مواد مدعومة | من يجرؤ على «عصابة الطحين»؟



مبادرة إيرانية لِلَمّ الشمل: سوريا ـــ تركيا على طريق المصالحة؟





نداء الوطن: الراعي لحكومة "تحمي الشرعية" ورئيس جمهورية "واعد"

رسالة "حزب الله" البحرية: إسرائيل "أكبر المستفيدين"!

الجمهورية: التأليف في تعقيد يرجح التصريف

جنبلاط: المستقبل قد يتحسن

الديار: مسيرات حزب الله تُرعب «إسرائيل»: عملية دقيقة وتطور كبير

هل باع لبنان نفطه تحت تأثير ضغط العقوبات الدولية على سياسييه؟

غياب إيرادات خزينة الدولة تجعلها تقترض بشكل مُنتظم من مصرف لبنان

النهار: مفاوضات الترسيم في مهبّ "معادلة المسيّرات"

البناء: وزراء الخارجيّة العرب سمعوا وناقشوا كلاماّ لبنانياّ واضحاّ حول ملف النازحين وعودة سورية / المقاومة تُعيد التذكير بأن «بحر عكا» متنازع عليه حتى نهاية التفاوض… وأنها بالمرصاد / ميقاتي يطلب من عون ترشيحات لحقيبتي الطاقة والاقتصاد تحقق التوازن والتعاون /



اللواء: احتجاج أميركي على المسيرات يفتح باب التشاور الرئاسي حول الملف الحكومي!

ميقاتي يعتبر إبعاد الطاقة عن فريق باسيل شرط الإصلاح.. ومستلزمات الحياة تطبق على المواطن عشية الأضحى



l'orient le jour: Le ministère de l’Énergie au cœur de la bataille gouvernementale