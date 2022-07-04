عناوين الصحف ليوم الأثنين 4 تموز 2022

الأخبار: المسيرات ـــ الرحلة 1: تثبيت إطار التفاوض
مغارة وزارة الاقتصاد: أفران مقفلة حصلت على مواد مدعومة | من يجرؤ على «عصابة الطحين»؟
مبادرة إيرانية لِلَمّ الشمل: سوريا ـــ تركيا على طريق المصالحة؟
نداء الوطن: الراعي لحكومة "تحمي الشرعية" ورئيس جمهورية "واعد"
رسالة "حزب الله" البحرية: إسرائيل "أكبر المستفيدين"!
الجمهورية: التأليف في تعقيد يرجح التصريف
جنبلاط: المستقبل قد يتحسن
الديار: مسيرات حزب الله تُرعب «إسرائيل»: عملية دقيقة وتطور كبير
هل باع لبنان نفطه تحت تأثير ضغط العقوبات الدولية على سياسييه؟
غياب إيرادات خزينة الدولة تجعلها تقترض بشكل مُنتظم من مصرف لبنان
النهار: مفاوضات الترسيم في مهبّ "معادلة المسيّرات"
البناء: وزراء الخارجيّة العرب سمعوا وناقشوا كلاماّ لبنانياّ واضحاّ حول ملف النازحين وعودة سورية / المقاومة تُعيد التذكير بأن «بحر عكا» متنازع عليه حتى نهاية التفاوض… وأنها بالمرصاد / ميقاتي يطلب من عون ترشيحات لحقيبتي الطاقة والاقتصاد تحقق التوازن والتعاون /
اللواء: احتجاج أميركي على المسيرات يفتح باب التشاور الرئاسي حول الملف الحكومي!
ميقاتي يعتبر إبعاد الطاقة عن فريق باسيل شرط الإصلاح.. ومستلزمات الحياة تطبق على المواطن عشية الأضحى
l'orient le jour: Le ministère de l’Énergie au cœur de la bataille gouvernementale