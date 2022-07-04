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أسرار الصحف ليوم الأثنين 4 تموز 2022

4
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البناء: حفايا وكواليس

كواليس

بعد عملية الطائرات المسيّرة للمقاومة تكرّر الكلام الإسرائيلي عن عدم اعتبار حقل كاريش متنازعاً عليه على ألسنة لبنانية بعضها ينتحل صفة «خبراء»، علماً أن الدولة رغم تقديمها لعرض قبول الخط 23 وحقل قانا حذرت من العمل بالحقل، لأن مفهوم المناطق المتنازع عليها يبقى قانوناً حتى إقرار الاتفاق.



خفايا

قال زوار بكركي إن الرئيس نجيب ميقاتي أبلغ البطريرك بشارة الراعي إنه التزم بعدم المساس بالتوزيع الطائفيّ للحقائب السياديّة منعا لافتعال أزمة ولم يقصد المالية حصراً، وإنه لا يمانع باستبدال الأسماء المقترحة لوزارتي الطاقة والاقتصاد باسمين جديدين يتفق عليهما يحفظان التوزيع الطائفي السابق لهما.

 

 

 

اللواء: أسرار

غمز
يُواجه بعض النواب التغييريين إشكالات وإحراجات في اللقاءات مع ناخبيهم وأهالي دوائرهم الإنتخابية بسبب طروحاتهم المثيرة للجدل مثل المثلية والزواج المدني وإهمال أولويات الكهرباء والمياه والأدوية والرغيف !


لغز
ربطت أوساط شمالية بين الحادث الأخير الذي تعرض له أحد مواقع الجيش في طرابلس والمحاولات المستمرة من أطراف معروفة في السلطة لتوريط المؤسسة العسكرية في مواجهات في الفيحاء في إطار تشويه رصيد قائد الجيش!

 

 

 

الجمهورية: أسرار

الغرب بحاجة لإردوغان لبنانيّ؟

قالت شخصيات في مجلس ضمّ سياسيين ودبلوماسيين: يبدو أن الغرب بحاجة لإردوغان لبناني يُهدد بترحيل النازحين اليه لكي يتحرّك ويساعدنا.

 

إتصالات روحية وسياسية...

تجري إتصالات روحية وسياسية لتحريك ملف إستعادة الجنسية اللبنانية لمئات من مستحقيها خصوصاً أنها مستوفاة الشروط القانونية وتحترم المهل بحذافيرها.

 

نائب سابق يهدد!

قال نائب سابق إنه اذا لم يجرِ إصدار المراسيم التنظيمية لمحافظة كسروان- جبيل سيضطر لتسمية المعرقل وسيدعو إلى اجتماع للفاعليات في المنطقتين للتحرّك الميداني.

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