البناء: مصر تؤكد جهوزيتها لضخ الغاز الى لبنان فور وصول رسالة التطمينات الأميركية

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

في القاهرة، أطلع الرئيس التنفيذي لشركة “اي غاز” المهندس مجدي جلال ممثلا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا الذي تعذر حضوره اجتماع القاهرة لأسباب صحية طارئة، يرافقه ياسين محمد نائب رئيس الشركة، من وزير الطاقة والمياه وليد فياض ان الإدارة الأميركية تدرس كلّ الامور المتعلقة بالعقد بما فيها موضوع العقوبات على سورية؛ والأبرز في اللقاء التأكيد المصري مجدداً على جهوزية جمهورية مصر فنياً وتجارياً وتعاقدياً لضخ الغاز فور وصول رسالة التطمينات الأميركية الأخيرة.