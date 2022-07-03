الرد العسكري الإسرائيلي على مسيّرات حزب الله قيد الدرس!

A + A -

كشف موقع "واللاه نيوز" الاسرائيلي، إن الجيش يدرس الرد عسكريًا على "حزب الله" بعد إطلاقه طائرات مسيّرة من دون طيار فوق حقل "كاريش". وأثارت مصادر أمنية مخاوف من أن "حزب الله"، سيحاول في المرة القادمة إرسال موجة كبيرة من الطائرات من دون طيار، لأنها أفضل وأرخص من عمليات الاعتراض الإسرائيلية. وطرحت المصادر احتمالا آخر هو ان يقوم "حزب الله" بإرسال طائرة من دون طيار محملة بالمتفجرات ورغم أن مثل هذا الإجراء لا يشكل تهديدًا كبيرًا لآلات الحفر، لكنه سيفقد العاملين في المنشأة الشعور بالأمن. وفي السياق، قال المراسل العسكري للقناة 13 الاسرائيلية "أور هيلر"، أن الجيش كانت لديه معلومات مسبقة عن إقلاع طائرات مسيّرة من لبنان وبناء عليه تم رفع حالة الجاهزية والاستعداد في سلاح الجو وسلاح البحرية لاعتراضها.