المكاري ممثلا الرئيس عون: الرياضة مساحة للحوار ولبنان يرفض ان يستسلم

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افتتحت بعد ظهر الأحد رسميا بطولة غرب آسيا الثانية للشباب والشابات في ألعاب القوى، التي ينظمها الاتحاد اللبناني للعبة حتى الأربعاء 6 تموز الجاري على ملعب نادي الجمهور، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبمشاركة تسع دول هي: سلطنة عمان، الكويت، قطر، اليمن، العراق، الأردن، سوريا، فلسطين ولبنان.

أقيم حفل الافتتاح الرسمي الحاشد في حضور فاعليات رسمية وسياسية وديبلوماسية ورياضية، تقدمها وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري ممثلا راعي البطولة، رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية بيار جلخ، المحامي إبراهيم شويري ممثلا وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور جورج كلاس، النائب بيار بو عاصي، العقيد فادي اسطفان ممثلا قائد الجيش، العميد حسين خشفة ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي، الرائد ديمتري صقر ممثلا المدير العام للأمن العام، سفراء وديبلوماسيي الدول المشاركة في البطولة، رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى اللواء دحلان الحمد واعضاء الاتحاد القاري، رئيس اتحاد غرب آسيا سيار العنزي ونائبه محمد عيسى الفضالة واعضاء الاتحاد، رئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات، رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى رولان سعادة واعضاء الاتحاد، رئيس اتحاد المبارزة جهاد سلامة، مدير البطولة امين عام الاتحاد اللبناني وسام الحولي، رؤساء واعضاء الوفود المشاركة في البطولة، عائلة العاب القوى اللبنانية وحشد كبير من رجال الصحافة والاعلام في وسائل اعلام محلية وعربية.

رولان سعادة

بداية كلمة عريف الحفل الاعلامي انطوني مجدلاني، ثم تحدث سعادة، فقال: “لقد نظمنا بطولة غرب آسيا للشباب والشابات في العام 2019 وكانت ناجحة بشهادة الجميع. وعلى الرغم من الظروف التي يمر بها لبنان، أصر اتحاد غرب آسيا على اقامة البطولة في لبنان، ونحن لبينا الطلب لنؤكد ان لبنان لا يموت وان رياضة العاب القوى اللبنانية ما زالت شعلة نشاط وحركة وباذن الله سنستضيف المزيد من البطولات العربية والاقليمية والقارية في المستقبل. وسأوجه رسالتين الى وزير الاعلام زياد المكاري لنقلها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون راعي البطولة. الرسالة الأولى اننا ننظم البطولات على أرضنا من دون اي دعم او مساعدة للاتحادات الرياضية ومنها اتحاد العاب القوى. الرياضة اللبنانية تمر بصعوبات اقتصادية جمة وهذا هو لسان الاتحادات الرياضية. الرسالة الثانية غياب 3 دول عن البطولة وهي السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين. وبهذه المناسبة ادعو الى الانفتاح بين جميع الاتحادات العربية من دون استثناء. والشكر الى رئيس الاتحاد الآسيوي دحلان الحمد على حضوره البطولة ومواكبته لها، والشكر الى رئيس اتحاد غرب آسيا سيار العنزي ونائبه محمد الفضالة لأنه لولا الدعم الشخصي لما اقيمت البطولة”.

العنزي

ثم تحدث العنزي، فقال: “اتحاد غرب آسيا يبذل الجهود الجبارة لتحقيق اهدافه. لدينا لاعبون مميزون في الدول المنضمة الى الاتحاد ونطبّق روزنامتنا بحذافيرها ونعمل على ترجمة اهدافنا لصناعة الابطال. هناك مواهب وكادرات كثيرة ولا بد لي من شكر الاتحاد اللبناني لألعاب القوى على جهوده الجبارة وتنظيم البطولة، والشكر الى زملائي اعضاء اتحاد غرب آسيا على جهودهم لتطوير ملكة العاب القوى على صعيد المنطقة، آملا بأن تشهد المنافسات اثارة مع التمني بالتوفيق للجميع”.

الحمد

من جهته قال الحمد: “نعود مجددا الى لبنان والى مضمار نادي الجمهور لتحقيق الارقام وتقديم الافضل من قبل اللاعبين واللاعبات. واليوم تبدأون رحلة اثبات الوجود في البطولة بالمنافسات التي تحصل في الربوع اللبنانية، مع الأمل بأن يتأهل لاعبون ولاعبات الى بطولة العالم للشباب والشابات التي ستجري الشهر المقبل في كولومبيا. لبنان يستضيف البعثات بترحيب كبير، والشكر الى رئيس الاتحاد اللبناني ورئيس اللجنة المنظمة رولان سعادة والى الاتحاد اللبناني النشيط”.

ثم تلت لين عازار قَسَم اللاعبين ونُهى سماحة قَسَم الحكام. وجرى رفع العلم اللبناني وعلم اتحاد غرب آسيا وشعار البطولة.

المكاري

ثم ألقى المكاري كلمة جاء فيها: “شرفني رئيس الجمهورية بتمثيله في الحفل الافتتاحي للبطولة التي يرعاها. فلبنان وطن الارز يرفض ان يستسلم وسيبقى محلّقا، وما استضافة البطولة في الربوع اللبنانية سوى الدليل على ذلك. الرياضة هي مساحة للحوار. لبنان يواجه صعوبات ظرفية وسيتجاوزها حتما. لتكن هذه البطولة محطة لمزيد من الانشطة ومنها على الصعيد السياحي في صيف واعد. واتمنى ان يخرج لبنان من عنق الزجاجة بدعم من اشقائه العرب. والشكر الى الاتحاد اللبناني لألعاب القوى، وباسم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اعلن افتتاح بطولة غرب آسيا الثانية للشباب والشابات”.

اليوم الثاني

وفي برنامج مسابقات الاثنين نهائي الاناث لسباق ال5 آلاف مشي عند الساعة الثامنة صباحا. ثم يقام العديد من التصفيات لعدة مسابقات خلال النهار، على ان تجري نهائيات 10 مسابقات ابتداء من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر مع تتويج الابطال والبطلات من قبل كبار الحضور.