فيّاض يزور العراق الثلاثاء المقبل: لبنان لن ينسى الفضل الكبير لها في مدّ يدّ العون في هذه الظروف الصّعبة

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أكد وزير الطاقة وليد فياض، اليوم الأحد، أنه سيزور العاصمة بغداد الثلاثاء المقبل في إطار العمل اللبناني - العراقي لاستكمال التباحث في تجديد اتفاقية مدّ لبنان بالفيول المخصص للكهرباء.

وقال فياض لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنّه "سيزور بغداد يوم الثلاثاء المقبل، وستكون لديه لقاءات مهمة مع وزير النفط العراقي لبحث امكانية تجديد الاتفاقية التي تنتهي في أيلول المقبل، بالإضافة إلى طرح مسألة زيادة الكمية التي تصل إلى المعامل الحرارية شهريًا".

وأضاف أنه "سيلتقي وزير المالية العراقي لبحث آلية دفع الأموال المترتبة على لبنان".

وتابع فياض: "اتفقنا مسبقًا مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لإيجاد آلية معينة للدفع، ولبنان لن ينسى هذا الفضل الكبير للعراق في مدّ يدّ العون في هذه الظروف الصّعبة".