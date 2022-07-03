جيمي جبور في هجوم لازع على الريفي : إنه زمن الرويبضة

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شن عضو تكتل لبنان القوي جيمي جبور هجوماً لازعاً على النائب أشرف على خلفية تصريحات أدلى بها الأخير مكيلاً الإتهامات بالفساد لرئيس التكتل النائب جبران باسيل ،

جبور وفي تغريدة قال : في العام ٢٠١٩ قضت محكمة المطبوعات على اشرف ريفي بالتعويض على جبران باسيل بمبلغ ١٥ مليون ليرة "بعدما عجز ريفي عن إبراز أي مستند أو دليل يثبت الفساد المزعوم للوزير باسيل" (نص الحكم)

وأضاف اليوم يكرر ريفي فعلته طبعاً بلا أي دليل مع فارق وحيد أنه أصبح قائداً للجبهة السيادية مع رفيقه ايلي محفوض أي مع وزن سياسي ثقيل ..

‏إنّه لفعلاً زمن ينطق فيه الرويبضة وما أدراكم ما الرويبضة