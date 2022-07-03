living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شركة "تاتش" تنفي

3
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدرت شركة تاتش بيانا” نفت فيه ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي في ما يتعلق ببطاقات إعادة التعبئة، تحديداً بطاقة الـ 4.5 د.أ..

إذ يتم تناقل رسائل تنبّه الزبائن “إلى عدم إعادة تعبئة خطوطهم ببطاقة الـ 4.5 د.أ. بحجة أنها تلغي لهم صلاحية خطهم التي تمتد إلى سنة”، وهو ما تنفيه شركة تاتش. ذلك أن بطاقة إعادة التعبئة الشهرية الجديدة يستفيد منها حاملو خطوط ماجيك المدفوعة سلفاً، وخطوط البيانات بنوعيها data only وbroadband residential حيث أنه ما إن يتم إعادة تعبئتها ستمنح الزبون رصيداً بقيمة 4.5 د.أ. بالإضافة إلى صلاحية 30 يوماً.

وأخيراً، تؤكد شركة تاتش أن كل المعلومات التي يود زبائنها الاستيضاح عنها متوفرة على موقعها الالكتروني www.touch.com.lb والتطبيق الخلوي، كما يستطيعون التواصل مع الشركة عبر مركز الاتصال 111 أو الدردشة الالكترونية live chat، بالإضافة إلى الرسائل القصيرة SMS التي تصلهم من الشركة مباشرة، والبيانات الرسمية التي تنشرها في شتى وسائل الإعلام.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout