شركة "تاتش" تنفي

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أصدرت شركة تاتش بيانا” نفت فيه ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي في ما يتعلق ببطاقات إعادة التعبئة، تحديداً بطاقة الـ 4.5 د.أ..

إذ يتم تناقل رسائل تنبّه الزبائن “إلى عدم إعادة تعبئة خطوطهم ببطاقة الـ 4.5 د.أ. بحجة أنها تلغي لهم صلاحية خطهم التي تمتد إلى سنة”، وهو ما تنفيه شركة تاتش. ذلك أن بطاقة إعادة التعبئة الشهرية الجديدة يستفيد منها حاملو خطوط ماجيك المدفوعة سلفاً، وخطوط البيانات بنوعيها data only وbroadband residential حيث أنه ما إن يتم إعادة تعبئتها ستمنح الزبون رصيداً بقيمة 4.5 د.أ. بالإضافة إلى صلاحية 30 يوماً.

وأخيراً، تؤكد شركة تاتش أن كل المعلومات التي يود زبائنها الاستيضاح عنها متوفرة على موقعها الالكتروني www.touch.com.lb والتطبيق الخلوي، كما يستطيعون التواصل مع الشركة عبر مركز الاتصال 111 أو الدردشة الالكترونية live chat، بالإضافة إلى الرسائل القصيرة SMS التي تصلهم من الشركة مباشرة، والبيانات الرسمية التي تنشرها في شتى وسائل الإعلام.