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هكذا علق اعلام العدو الاسرائيلي على ظاهرة مسيرات "حزب الله "

3
JULY
2022
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اشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الى أن "إسقاط إسرائيل لثلاث طائرات بدون طيار، اليوم السبت، له علاقة متزايدة لتهديدات إيران وحزب الله في المنطقة وتحديداً محاولات الحزب لاستهداف منصات الغاز قبالة سواحل إسرائيل".

ولفتت الصحيفة، الى انه، "على مدى السنوات الماضية، وسعت إيران بسرعة برنامج الطائرات بدون طيار الخاص بها وشجعت وكلائها في المنطقة على تطوير تكنولوجيا الطائرات بدون طيار الخاصة بهم. غالبًا ما تكون هذه الطائرات بدون طيار طائرات بدون طيار كاميكازي، مما يعني أن لديها رأسًا حربيًا ومصممة للطيران نحو هدفها".

وأوضحت انه "ظهر تهديد الطائرات بدون طيار ضد إسرائيل ببطء، على مراحل، وعلى مدى السنوات العديدة الماضية"، لافتة الى ان "حزب الله يستخدم الطائرات بدون طيار منذ سنوات عديدة، لكنها أصبحت أكثر تطوراً بشكل متزايد وخطير".

وذكرت انه "بالعودة إلى عام 2014، قام مركز دراسة الطائرة بدون طيار في كلية بارد، بتفصيل بعض من التاريخ الماضي لهذه التهديدات"، موضحةً أن "الكثير من التقنيات غير المأهولة لحماس وحزب الله مشتقة من إيران أو نشأت في إيران، والتي حافظت على برنامج عسكري نشط للطائرات بدون طيار منذ الحرب الإيرانية العراقية".

ورأت الصحيفة، أن "تهديد الطائرات بدون طيار، اليوم، هو جزء من التهديد الإيراني الأوسع نطاقاً".    

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