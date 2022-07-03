الراعي: للإسراع بتأليف حكومة جديدة

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دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى الإسراع بتأليف حكومة جديدة باعتبار أن "البلاد بحاجة إليها"، مشدداً على ضرورة أن تكون "الحكومة جامعة وتوحي بالثقة من خلال خطها الوطني وجديتها في إكمال الملفات العالقة".

موقف الراعي جاء خلال كلمة له خلال عظة الأحد من الديمان، إذ طالب أيضاً بـ"انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء مدة الرئيس بشهر على الأقل أو شهرين على الأكثر"، وقال: "نأمل أن ينتشل الرئيس الجديد لبنان من القعر وأن يعمل على إصلاح شؤون البلاد".

وتابع: "يعزّ على اللبنانيين أن تسعى جميع دول المنطقة إلى حلول فيما نحن نغوص في المشاكل والأزمات، ونحن لن نرضخ للأمر الواقع ولن نوفر جُهداً لإنقاذ لبنان ولن ندعه يضيع مهما كانت المبادرات التي سنضطر لاتخاذها".

وأضاف: "نتساءل لماذا تتفق الجماعة الحاكمة على تحميل الشعب الضرائب ولا تتحمل المسؤولية لإنقاذ الشعب".



وختم: "المسيحي الذي يتعاطى الشأن السياسي مدعو إلى ممارسة خدمته بروح التجرد والتفاني الصادق في خدمة الخير العام".