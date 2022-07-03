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قائد بحري روسي: البحرية الأوكرانية تحولت إلى قوات نهرية

3
JULY
2022
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 أكد القائد السابق لأسطول البحر الأسود الروسي الأميرال فلاديمير كومويدوف، أن البحرية الأوكرانية تحتفل بعيدها بدون أسطول، لأن سفنها الحربية إما أغرقت، أو أعطبت وعاجزة عن القتال.

وقال كوميدوف في تصريح لوكالة "نوفوستي": "تحتفل القوات البحرية الأوكرانية هذا العام بيوم البحرية بدون أسطول، فجميع سفنها إما تحت المياه أو عاجزة عن القتال".

وأضاف أن "البحرية الأوكرانية تحولت إلى قوات نهرية، حيث لم يتبق لديها سوى عدد قليل من الزوارق المدرعة والتي في أحسن الأحوال يمكن أن تتحرك على طول نهر دنيبر".

وأشار إلى أنه بعد تقسيم أسطول البحر الأسود السوفيتي عام 1997، كان لدى البحرية الأوكرانية أكثر من 100 سفينة حربية.

وتابع: "حتى أحدث فرقاطة في ذلك الوقت في أسطول البحر الأسود "غيتمان ساغيداتشني" ذهبت إلى أوكرانيا، إلا أنها الآن دمرت بالكامل"، حيث أغرقها طاقمها في ميناء نيقولاييف لتجنب استيلاء القوات الروسية عليها.

روسيا اليوم
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