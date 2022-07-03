عناوين الصحف ليوم الأحد 3 تموز 2022

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الديار: فترة تمرير الوقت بدأت بمسرحيّة «تأليف الحكومة» مع برنامج «قهر معيشي»

«الكنافة» مُحفز في التأليف... واللبناني يُعاني الأمرّين لسدّ حاجاته اليوميّة

إجتماع لوزراء الخارجيّة العرب في بيروت مع غياب سعودي وازن





الديار: "حزب الله" يطيّر مسيّرات إلى "كاريش": أي تداعيات؟... الأزمة الحكومية تتفاقم تحت أنظار العرب في بيروت

الأنباء الكويتية: الرئيس اللبناني تسلّم رسالة من سمو ولي العهد بمناسبة انعقاد الاجتماع التشاوري العربي أشاد فيها بالروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين

عون للناصر: نشكر للكويت دعمها لبنان في الأزمات و«أوقات الهناء»

الشرق الأوسط: ميقاتي يقفل الباب على المطالب السياسية بالحقائب الوزارية



الوطن السورية: عبد اللهيان أكد لـ«الوطن» استعداد بلاده للمساعدة في تقديم حل سياسي والحيلولة دون حدوث «عملية عسكرية» شمالاً … الرئيس الأسد: علاقتنا المتينة مع إيران «تحالف الإرادة»