living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الديار: الهجرة غير الشرعيّة تزدهر في الشمال رغم المخاطر

3
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعض ما جاء في مقال جهاد نافع في الديار:

رغم فاجعة زورق الموت التي لم تنته فصولا، حيث لا تزال عائلات شهداء البحر ينتظرون الغواصة الموعودة على مضض لانتشال الجثامين، فرغم هذه الفاجعة، فان مراكب الهجرة غير الشرعية مستمرة من شواطىء الشمال، وآخرها الزورق الذي انطلق الخميس الماضي حاملا 60 مهاجرا، بين نساء وشباب، وتم انقاذهم من قبل الشرطة اليونانية، وجرى وضعهم في مخيم.


المركب المذكور ليس الاول من نوعه، ولن يكون الاخير، فمراكب عديدة غادرت من شاطىء العبدة حاملة شبابا عكاريا مع عائلاتهم، ومع عائلات سورية وفلسطينية، واللافت ان المركب الاخير غادر عليه حوالى 15 عسكريا فارين من الخدمة بحثا عن فرص حياة إفضل، ولان رواتبهم لم تعد كافية أجور تنقل، بل باتت تعادل ثمن صفيحتي بنزين.

 

وسبق ذلك، ان وحدات الجيش اللبناني أفشلت عملية هجرة غير شرعية من الشاطيء العكاري بين الشيخ زناد والقليعات، وضمن المغادرين امرأة حامل مصابة بنزيف، ويوم امس تم توقيف مهربين كانوا في مرحلة الاعداد لنقل مهاجرين من عكار والشمال.

 

ويمكن الاشارة، الى انه في الآونة الاخيرة، لوحظت مغادرة عائلات عكارية عديدة، في رغبة شديدة منهم لمغادرة البلاد نتيجة حجم المعاناة المتفاقمة على مستوى البلاد كلها، وخاصة في عكار التي تفتقد فرص عمل وتعاني من ظروف معيشية خانقة، جراء اهمالها من الدولة ووزاراتها، ومن الطبقة السياسية...

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout