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وزير الاتصالات: الحملة المغرضة التي أتعرض لها هدفها استغلال غضب المواطن

2
JULY
2022
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس جوني القرم، البيان التالي:
"يتعرض وزير الاتصالات لحملة مغرضة وهجوم ممنهج محوره أبواق حاقدة هدفها استغلال غضب المواطن ونقمته ومصادرة وجعه لتسجيل مواقف شعبوية من خلال التشويش على القرار الاخير الذي اتخذه في ما يتعلق بتعديل تعرفة الاتصالات والانترنت، وآخر حملة الافتراءات والتجني تناولت ارقام الهواتف المميزة، لذا يهم المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات التأكيد ان الوزير القرم منذ توليه مسؤولية وزارة الاتصالات وضع آلية واضحة بخصوص الخطوط الخلوية المميزة أرقامها تقوم على:

- اولا، على من يرغب بشراء رقم من الارقام المميزة ان يتقدم شخصيا او بواسطة وكيله القانوني بموجب وكالة خاصة بطلب شراء الخط على ان يضم اليه صورة عن الهوية.

- ثانيا، لا يمكن للشخص الواحد الحصول الا على رقم مميز واحد بشرط الا يسمح ببيعه قبل فترة سنة من شرائه، علما ان الوزارة تلقت طلبات شراء عدة ارقام لتعود لشخص واحد الا انه تم رفضها من قبل الوزير.

- ثالثا، ان الخطوط الخلوية المميزة أرقامها لم تبع الا بسعرها الرسمي ووفقا للقوانين المرعية الاجراء وهي اليوم قد خضعت الى تعديل في الأسعار بموازاة تعديل تعرفة الاتصالات والانترنت، علما ان الوزارة حافظت على الخطوط المميزة من نوع البلاتينوم وهي في صدد اجراء مزاد علني على بيعها قريبا.

- رابعا، نحتفظ بحقوقنا كافة بالادعاء الشخصي على كل من ساق بحق الوزير اتهامات باطلة، بكافة المسؤوليات الجزائية والمدنية والمسلكية".

 

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