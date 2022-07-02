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الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي:

أُعلن الآن عن اعتراض طائرة مقاتلة وسفينة صواريخ ، اليوم (السبت) ، ثلاث طائرات معادية بدون طيار كانت تقترب من اتجاه لبنان باتجاه المجال الجوي في المياه الاقتصادية لإسرائيل.

تم التعرف على الطائرات بدون طيار بواسطة أنظمة الكشف ومراقبتها طوال رحلتها من قبل وحدة التحكم الجوي.تم التعرف على الطائرات بدون طيار في مرحلة مبكرة وتم اعتراضها في نقطة التشغيل الأكثر ملاءمة.

تظهر التحقيقات الأولية أن الطائرات بدون طيار لم تشكل تهديدا حقيقيا خلال رحلتها بأكملها حتى اعتراضها فوق البحر الأبيض المتوسط.

عملت أنظمة الكشف والإنذار بالشكل المطلوب ، وطبقت مفهوم الدفاع الجوي متعدد الطبقات بأفضل طريقة ، مع التشغيل الاحترافي للمقاتلين في البحر والجو الذين استوفوا المهمة الدفاعية بنجاح كبير.

وهي طائرات مسيرة تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية ، انطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه منصة "كاريش" ، ولكن تم اعتراضها على مسافة آمنة منها.

تم اعتراض إحدى الطائرات بدون طيار باستخدام طائرة مقاتلة من طراز باراك تم إطلاقها لهذا الحدث من سرب الوادي في رمات ديفيد ، وتم اعتراض الطائرتين الأخريين بدون طيار بواسطة سفينة الصواريخ إيلات باستخدام صاروخ باراك.