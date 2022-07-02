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أعلنت بلدية جبيل، في بيان، أن "مدينة جبيل ورغم الظروف الصعبة التي تعصف بلبنان من النواحي كافة، تظهر دائما صمودها وعنفوانها في وجه التحديات، وتسعى إلى نقل الصورة الثقافية اللبنانية التي نعتز بها، وفي هذا الاطار، حلت المدينة ضيفة في معرض Provence-Alpe-côte d’Azur من تنظيم جمعية Mon Liban d’Azur، الذي يستمر لمدة 3 أيام متتالية من 1 الى 3 تموز الحالي، حيث وقعت بلدية جبيل ميثاق صداقة يجمع بين بيبلوس وسان جان كاب فيرات الفرنسية، وتعتبر هذه الشراكة بمثابة بادرة تقارب ودي وثقة رمزية بين المدينتين المطلتين على البحر المتوسط، وتهدف إلى تعزيز وتعميق التبادل والعلاقات بينهما على صعيد الثقافة والتراث والبيئة والسياحة والفن، وتبرز قيمة المدينتين وتستند إلى قيم متبادلة، منها السلام والحرية والمشاركة والتعاون والتضامن".



وتم امضاء الشراكة خلال احتفال اقيم في المبنى البلدي في سان جان كاب فيرات، بحضور عمدة المدينة فرانسوا دياتيريش، القنصل اللبناني في مرسيليا صونيا ابو عزار، رئيس بلدية جبيل وسام زعرور وعضو المجلس البلدي وليد بيلان، رئيسة جمعية Mon Liban d'Azur جيرالدين غسطين وفاعليات ثقافية فرنسية. وخلال المعرض، تم تعريف الفرنسيين على جبيل التاريخية، وعرضت منتوجات لبنانية ومقاطع فيديوهات ووزعت منشورات مجانا تعرف عن جبيل بهدف تشجيع السياحة.