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6 تراكتورات زراعية مساعدة لاتحاد بلديات جبل الشيخ

2
JULY
2022
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استلم اتحاد بلديات جبل الشيخ، في إطار مشروع "الحفاظ على الممارسات التقليدية اللازمة لحماية التنوع البيولوجي في أراضي الزيتون في جبل الشيخ- لبنان"، الممول من صندوق شراكة الأنظمة البيئية الهامة (EPF) والمنفذ من جمعية البيئة للحياة بالتعاون مع الاتحاد، 6 تراكتورات زراعية للحراثة بقدرة 14 حصانا، ليضعها بتصرف المزارعين في البلديات وفق الحاجة والضرورة، وهي الخطوة التي تلت استفادة 52 مزارعا من تقديمات عينية شملت أنظمة ري وفرامات أعشاب وقطافات زيتون كهربائية ونصب أشجار حور، بالإضافة الى حملة تجليل قام بها المشروع للحفاظ على التنوع البيولوجي لضمان عدم هجرة الزواحف والطيور المعششة والحد من انجراف التربة.

وكان الاتحاد قد دعا مع الجمعية الى ورشة عمل لتدريب الحرس البلدي في نطاق بلديات الاتحاد على تنفيذ قانون تنظيم الصيد البري 580/2004، متمنيا عليهم "التنسيق مع القوى الأمنية للحد من الصيد العشوائي والمخالفات الأخرى التي تناقض مضمون القانون وأهمها استعمال وسائل الاحتيال على الطيور وممارسة الصيد خارج موسمه الذي يحدده وزير البيئة في الأول من ايلول من كل سنة". وتناولت المحاضرة التي ألقاها الخبير الدولي البروفسور غسان جرادي مفاصل الاستدامة في قانون الصيد البري وتقنية التفرقة بين الطيور لمعرفة تلك المسموح بصيدها من تلك الممنوعة، وذلك للتمكن من تحديد نوع المخالفة.

الحداد
وأكد رئيس اتحاد بلديات جبل الشيخ جريس الحداد أهمية الحد من الصيد العشوائي، مذكرا بالقرارات التي اتخذها الاتحاد بالتنسيق مع ادارة المشروع لمنع الصيد في نطاق الاتحاد خصوصا خارج موسمه المحدد، بهدف الحفاظ على الأنواع ومنها طير الحجل.

وأعرب عن شكره لصندوق شراكة الأنظمة البيئية الهامة ولجمعية البيئة للحياة ولمدير المشروع الدكتور سليم حمادة على "جهودهم من اجل تحديث الزراعة في المنطقة ودعم المزارعين ومساندتهم في هذه الظروف".

حمادة
من ناحيته شكر مدير المشروع الدكتور سليم حمادة لرئيس الاتحاد والحرس البلدي "تعاونهم وتجاوبهم مع مضمون ورشة العمل"، لافتا الى أن "المشروع قد أرفق ملفا الى المجلس العالمي للطيور لتصنيف جبل الشيخ كمنطقة هامة للطيور مما يلزم الجميع بالتعاون للحد من ظاهرة الصيد العشوائي والعمل سويا للحفاظ على الأنواع النادرة المحمية بموجب القوانين والمبادرات الدولية نظرا لأهميتها في الحفاظ على التوازن البيولوجي".

وأكد أن "التقديمات من صندوق شراكة الانظمة البيئية الهامة للمزارعين عبر اتحاد بلديات جبل الشيخ تكرس منطق الشراكة والتعاون والحفاظ على الممارسات التقليدية لحماية التنوع البيولوجي، فالزراعة هي العمود الفقري للاقتصاد المنتج وهذا يحتاج الى تطوير القطاع وتحديثه والاهتمام بالتنمية الريفية"

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