ميقاتي من الديمان: لن أفتح باب الصراع في ما خص وزارة المالية

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شدد الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على أنه "لا حقيبة وزارية محصورة بطائفة معينة"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد فريق سياسي يسعى للتعطيل".

كلام ميقاتي جاء عقب لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، حيث عقد الطرفان خلوة ناقشا فيها آخر المستجدات على الصعيد السياسي والحكومي.

وقال ميقاتي في كلمة له أمام الصحافيين: "أتمنى تشكيل الحكومة وأنا أرسلت تشكيلة لرئيس الجمهورية ميشال عون والتشاور مستمر. وفي هذا الظرف الذي نمر به، لن أفتح باب الصراع في ما خص وزارة المالية خصوصاً أن عمر الحكومة قصير".

وتابع: "شكرت صاحب الغبطة على ثقته وعندما نتكلم عن حقائب محسوبة على اشخاص أرفض هذا الأمر والبلد لا يمكن ان يستمر على هذه الحال. هناك مناصفة في أيّ حكومة سيُعمَل عليها ونحن لم نخرج عن ذلك".

وكشف أنه "وصلتنا معلومات عن موضوع ترسيم الحدود وباعتقادي هي معطيات مُشجعة يمكن تعديلها وانتظر الرد الرسمي على العرض اللبناني".