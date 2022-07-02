خاص - ميقاتي يصرّ على مسوّدته ويُهمل خيارات الرئيس عون!

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خاص tayyar.org -

قالت مصادر معنية إن ممارسات رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي تؤشر الى أنه مصمم على عدم تشكيل حكومة وانهاء المدة المتبقية من العهد ‏بحكومة تصريف أعمال ومن دون أي إنجاز.



‏اصافت المصادر: رغم الخيارات الواسعة التي عرضها عليه رئيس الجمهورية، يصر ميقاتي على ‏المسودة التي تقدم بها ‏والتي اقل ما يقال فيها انها استفزازية. ففيما أبقى على غالبية وزراء الحكومة المستقيلة محترمًا توازناتها ضمن التشكيلة الجديدة، تعمّد حصر التغيير في الحقائب والأسماء بثلاثة وزراء من فريق رئيس الجمهورية من دون استشارته، ‏بما يؤكد نيّته دفع الرئيس إلى رفض التشكيلة ثم اتهامه بالعرقلة في لعبة باتت مكشوفة.