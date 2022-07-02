ما حال طقس الأيام المقبلة؟

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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل محدود في المناطق الداخلية والجبلية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة عصرا.



وجاء في النشرة:



الحال العامة: طقس صيفي مستقر ومعتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة. (معدل درجات الحرارة لشهر تموز على الساحل يتراوح ما بين 24 و32 درجة).



الطقس المتوقع في لبنان:



اليوم السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا ورياح ناشطة أحيانا دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية، بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الساحلية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة عصرا.



الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل محدود في المناطق الداخلية والجبلية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة عصرا.



الإثنين: قليل الغيوم إجمالا، دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية بينما، ترتفع بشكل بسيط في المناطق الداخلية كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة عصرا.



الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة مع تشكل ضباب على المرتفعات المتوسطة.