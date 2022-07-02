بالصور- إعتداء على مركز للجيش في طرابلس... وإصابة عسكري طعناً!

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه بيان جاء فيه: "بتاريخ 2 / 7 / 2022 فجراً في منطقة الريفا- طرابلس، حاول المواطن (ن.م.) اقتحام مركز للجيش حاملاً سكينًا وحقيبةً. وعندما تقدم منه عنصر الحرس لإيقافه، أقدم المواطن على طعنه عدة مرات في أنحاء مختلفة من جسمه. على الفور، أطلق عنصر آخر النار على المعتدي، ما أدى إلى مقتله".



وأضاف, "نُقل العسكري الجريح إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة وحالته الصحية مستقرة، فيما يجري الكشف على الحقيبة من قبل خبير متفجرات".



ووفق البيان, "بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الحادثة".