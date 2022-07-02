living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جولة لميقاتي ووزير التربية على مركز سرطان الأطفال "سان جود": التحدي الكبير امامنا كان انجاز عام دراسي طبيعي

2
JULY
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

جال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ،بمشاركة وزير التربية عباس الحلبي على مركز سرطان الأطفال "سان جود" في الجامعة الأميركية في بيروت، حيث تجري الإمتحانات الرسميّة لشهادة الثانوية العامّة.
واطّلع الرئيس ميقاتي على سير الامتحانات هناك، كما تحدث مع عددٍ من الطلاب الذين يجرون الامتحانات ضمن أجواء وترتيبات تتناسب مع أوضاعهم.

الرئيس ميقاتي
وقال الرئيس ميقاتي: وجودنا هنا اليوم رسالة دعم لهؤلاء الطلاب الذين يشكلون نموذجا حيا للمثابرة والاصرار والنضال والعزم. هؤلاء الطلاب الذين يكافحون للشفاء باذن الله يقدمون رسالة بأن ارادة الحياة أقوى من كل الصعوبات وبأن الحياة مسيرة كفاح مستمرة مهما بلغت الصعوبات.
هؤلاء الطلاب يوجهون رسالة بالغة الاهمية من خلال اصرارهم على التعلم والنجاح والسير على دروب الحياة مهما كانت الصعوبات ، وهم سينتصرون وسيعودون الى حياتهم الطبيعية لاكمال مسيرة النجاح على دروب المستقبل الواعد باذن الله.
وفي هذه المناسبة لا بد من شكر جميع القيمين على هدا المركز الذي يعطي اشارة ان لبنان بخير طالما باستطاعته ان يكون الى جانب مرضاه لشفائهم. والجامعة الاميركية في بيروت هي منارة للعام من اكثر من 150 عاما ولا تزال مستمرة.
التحدي الكبير امامنا كان انجاز عام دراسي طبيعي بهمة معالي الوزير وتعاون الاساتذة، وأوكد اليوم ان كل التعهدات التي قدمها معالي الوزير وهي محقة لهم مضمونة وستنفذ.
وختم "لقد تميز لبنان دوما بالكلمة والتعليم والاستشفاء وهي خصائص لا يمكن ان تتغير او تتبدل مهما قست الظروف وصعبت الحياة. وباذن الله وتعاون الجميع سنخرج من هذه المحنة الصعبة التي يمر بها وطننا، وسيستعيد عافيته، كما هؤلاء الطلاب باذن الله".
وختم متوجها الى الطلاب بالقول"انتم القدوة في ايمانكم واصراركم على حب الحياة والنجاح. وفقكم الله".
الوزير الحلبي
وقال وزير التربية: جئنا مع دولة الرئيس لنشد على ايدي طلابنا الذين يعطوننا الامل .نتوجه بالتحية الى الجامعة الاميركية اولا، والى هذا المركز الذي له رسالة انسانية باطبائه وادارته وجميع العاملين فيه، كما نؤكد للاساتذة بان حقوقهم كما تفضل دولة الرئيس محفوظة ونحن على عتبة مرحلة التصحيح لنيل كل طالب جزاء نشاطه ونجاحه ومثابرته.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout