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الجمهوريّة: ملف الترسيم سيشهد تحريكاً في وقت قريب

2
JULY
2022
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لوحِظ امس التحرّك المكثف للسفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا، في اتجاه عدد من المسؤولين، ربطاً بتطورات ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و”اسرائيل”.

وكان اللافت في هذا السياق اعلان القصر الجمهوري انّ الرئيس ميشال عون بحث والسفيرة الاميركية موضوع المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية ومهمة الوسيط الأميركي السفير آموس هوكشتاين. حيث اطلعت شيا رئيس الجمهورية على نتائج الاتصالات التي اجراها الوسيط الأميركي مع الجانب الإسرائيلي في مسألة ترسيم الحدود، والتقدم الذي تحقق في هذا المجال. وانّ الاتصالات اللبنانية – الأميركية، والأميركية – الإسرائيلية، ستتواصل لمتابعة البحث في هذا الملف.

والملف نفسه عَرضته السفيرة الاميركية مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، حيث اكدت بعض المصادر لـ«الجمهورية» عن انّ ملف الترسيم سيشهد تحريكاً في وقت قريب، من دون ان تستبعد زيارة للوسيط الاميركي الى بيروت في وقت لاحق من الشهر الجاري.
ولفتت المصادر الى «انّ مجرد الحديث عن تقدّم في هذا الملف الحقيقي وعلى أهميته، لا يحقق الغاية المنشودة إن لم يكن في جوهره مُلبياً للحق اللبناني في ثرواته وسيادته على كامل حدوده البحرية الخالصة».

الجمهورية
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