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عناوين الصحف ليوم السبت 2 تموز 2022

2
JULY
2022
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الأخبار

ـ عرسال: زمن الحنين إلى سوريا
ـ عون يعرض حكومة ثلاثينية مع تمثيل سياسي... والأجواء غير إيجابية
ـ الترسيم: أميركا تدعو لبنان إلى التفاعل
ـ الحملة ضد العملاء مستمرة: توقيف مشتبه فيهما في بدنايل
ـ سلام: مركب ميقاتي خشن... ووحده يؤلف الحكومة

البناء
ـ رسائل تطمين أميركية في ملفي الكهرباء والترسيم... والمقاومة على جهوزيتها لكل الاحتمالات
ـ عون وميقاتي إلى مكوك ثلاثاء وجمعة لما بعد الأضحى... تبريد الخلافات لبدء المفاوضات
ـ لم يغُد "الحي ببلاش"... تعرفة الاتصالات الجديدة قد تشعل الشارع رغم الاطمئنان الرسمي

الجمهورية
ـ عون يعترض .. وميقاتي ممتعض
ـ الوزراء العرب: خطوات للمستقبل
ـ في التشكيل: فتّش عن باسيل؟
ـ الجميل خسر «سعادة» الكتائب ولم يكسب «مجدها»
ـ «مسلسل» التشكيل بدأ «تركيّاً» كان أم «مكسيكيّاً»؟!
ـ صندوق الودائع: تعويم للمصارف أم ضمانة مباشرة للمودعين؟

اللواء
ـ «متاهة» التأليف في لقاء بعبدا.. والعشاء العربي يطمئن لسياسة النأي بالنفس
ـ ضخّ إيجابيات أميركية حول الترسيم والغاز.. وباريس لانتخابات رئاسية بموعدها.. والشارع إلى الاحتجاجات
ـ الفلسطينيون لا يُعلّقون آمالاً على زيارة بايدن
ـ آلاف الحجيج يتدفقون إلى مكة في أول حج بعد الجائحة

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