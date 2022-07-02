عناوين الصحف ليوم السبت 2 تموز 2022

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الأخبار

ـ عرسال: زمن الحنين إلى سوريا

ـ عون يعرض حكومة ثلاثينية مع تمثيل سياسي... والأجواء غير إيجابية

ـ الترسيم: أميركا تدعو لبنان إلى التفاعل

ـ الحملة ضد العملاء مستمرة: توقيف مشتبه فيهما في بدنايل

ـ سلام: مركب ميقاتي خشن... ووحده يؤلف الحكومة

البناء

ـ رسائل تطمين أميركية في ملفي الكهرباء والترسيم... والمقاومة على جهوزيتها لكل الاحتمالات

ـ عون وميقاتي إلى مكوك ثلاثاء وجمعة لما بعد الأضحى... تبريد الخلافات لبدء المفاوضات

ـ لم يغُد "الحي ببلاش"... تعرفة الاتصالات الجديدة قد تشعل الشارع رغم الاطمئنان الرسمي

الجمهورية

ـ عون يعترض .. وميقاتي ممتعض

ـ الوزراء العرب: خطوات للمستقبل

ـ في التشكيل: فتّش عن باسيل؟

ـ الجميل خسر «سعادة» الكتائب ولم يكسب «مجدها»

ـ «مسلسل» التشكيل بدأ «تركيّاً» كان أم «مكسيكيّاً»؟!

ـ صندوق الودائع: تعويم للمصارف أم ضمانة مباشرة للمودعين؟

اللواء

ـ «متاهة» التأليف في لقاء بعبدا.. والعشاء العربي يطمئن لسياسة النأي بالنفس

ـ ضخّ إيجابيات أميركية حول الترسيم والغاز.. وباريس لانتخابات رئاسية بموعدها.. والشارع إلى الاحتجاجات

ـ الفلسطينيون لا يُعلّقون آمالاً على زيارة بايدن

ـ آلاف الحجيج يتدفقون إلى مكة في أول حج بعد الجائحة