أسرار الصحف ليوم السبت 2 تموز 2022

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البناء



قال مرجع ماليّ إن التوازن المنشود في الوضع الاقتصادي والاجتماعي لن يتحقق دون مضاعفة الرواتب بين 5 و8 مرات بالتوازي مع زيادة تعرفة الكهرباء والهاتف وإلا فإن بديل الانفجار الاجتماعيّ في الشارع ستكون معدلات مرتفعة للجريمة وتوسّع الفوضى الأمنيّة.



تقول مصادر نيابيّة تتابع الملف الحكومي إن رئيس الجمهورية وضع الحكومة الثلاثينيّة للتخلّي عنها مقابل إعادة ترتيب حكومة الـ 24 وزيراً عبر استرداد وزارة الطاقة لشخصيّة أرثوذكسيّة متفق عليها بعدما سجل ربحاً بالنقاط بسوء اختيار الرئيس نجيب ميقاتي للبديل وليد سنو المنتمي لنادي التطبيع.

الجمهورية

ـ إقترح نائب حزبي على قيادته أن تعمد في هذه المرحلة الى تفعيل دورها في مواجهة سيل الأزمات المالية والاجتماعية والانتقال الى مرحلة اتخاذ المبادرة.

ـ قال مسؤول سابق إنّ المجلس النيابي الحالي يتألف من أكثرية مشرذمة وأقلية أكثر تماسكاً.

ـ رأى أحد النواب الوسطيّين أن البروفايل الرئاسي لهذه المرحلة هو أقرب إلى نموذج الشهابية منه إلى أي نموذج آخر.

اللواء



خلافاً للأجواء التي تشيع مناخاً سلبياً، فإن تقارير أخرى تتحدث عن تقدّم في المفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي، والحسابات انتخابية أميركية، وبعضها يتعلق بالتحالفات المقبلة..



يرفض قيادي في فريق 8 آذار التعليق بأي اتجاه حول معلومات عن «قبة باط» من الثنائي للرئيس المكلف..



تبيَّن أن الدعوات للتحرك بوجه الانفلات في سوق الاتصالات لم تفلح، بانتظار موقف الاتحاد العمالي وبعض التجمعات النقابية.