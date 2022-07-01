فياض عرض مع السفيرة الاميركية في وزارة الطاقة مواضيع عدة...هذا أبرزها!

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استقبل وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا في مكتبه في الوزارة ، وتناول اللقاء مواضيع عدة أبرزها التوقيع الاخير لعقود الغاز مع مصر وسوريا في ٢١ حزيران المنصرم وقد هنّأته شيا على التوقيع .

كما وضعت شيا الوزير فيّاض في أجواء زيارتها الأخيرة الى واشنطن ودعم الادارات الاميركية مجتمعة للبنان وعلى مستوى الرئاسة أيضا" .

وكشفت عن تقدم حصَل على مستوى الضمانات بما يتعلّق بالإجراءات اللازمة للتأكد من عدم وجود تداعيات سلبية من قانون قيصر ؛ واشارت الى أن العمل جارٍ من أجل تمكين لبنان من تنفيذ عقود الغاز لما له من إرتدادات إيجابية على المنطقة بأكملها .