هذا ما سمعه ميقاتي من رئيس الجمهورية اليوم، واللقاء المقبل الاثنين القادم

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في الزيارة الأولى لقصر بعبدا حمل الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي تشكيلة حكومية أو بالأحرى تعديلاً وزاريّاً قدّمه لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون. أمّا في الزيارة الثانية اليوم، فاستمع الى ملاحظات الرئيس عون حول هذا التصوّر وكذلك استمع الى سلسلة من الخيارات وضعها في جعبته رئيس الجمهورية، وكان من بينها بحسب ما أكدت مصادر مطّلعة للـtayyar.org توسيع التشكيلة الحالية لتصل الى ثلاثين وزيراً بدلاً من 24 وزيراً ما يضمن صحّة التمثيل، مع حضور سياسي لتأمين التغطية السياسية لهذه الحكومة خصوصاً أن القرارات التي ستتخذها حساسة ومصيرية.

وكذلك من ضمن اقتراحات الرئيس عون بحسب المصادر، إعادة تركيب حكومة تصريف الأعمال وهنا أيضاً مع ما يضمن صحّة التمثيل السياسي.

وهناك خيار ثالث لا أخير هو تشكيل حكومة جديدة مع تمثيل سياسي عادل وصحيح.

ولفتت المصادر الى أن كلّ الخيارات التي قدّمها رئيس الجمهورية تأخذ بالاعتبار معايير واحدة بالتشكيل وأن تكون هناك إمكانية لتكون الحكومة فاعلة ومنتجة أكثر خصوصاً في ما يتعلّق بالاصلاحات المطلوبة وخطّة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد، وملفات داهمة كترسيم الحدود والنازحين السوريين وغيرها.

من جهتها شدّدت مصادر الرئيس نجيب ميقاتي للـtayyar.org على أن اللقاء كان ايجابياً ورئيس الجمهورية اتفق مع رئيس الحكومة على أن يلتقيا الاثنين المقبل، مع تأكيد رغبة الطرفين بالاسراع في تشكيل الحكومة لأن الظروف لا تحتمل غير ذلك.