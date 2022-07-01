living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كارثة غذائية في مرفأ بيروت...ودعوة لحالة طوارئ

1
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نبّه نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، تعليقًا على توقّف إخراج مئات المستوعبات الملأى بالمواد الغذائية والمواد الأوليّة المستوردة لصالح المصانع الغذائيّة في لبنان، والمكدّسة في باحات مرفأ بيروت، نتيجة إضراب موظّفي الإدارة العامّة، من أنّ "الأزمة كبيرة جدًّا"، لافتاً إلى "تكدّس البضائع الغذائيّة منذ 3 أسابيع، بحيث بات يبلغ العدد التّقديري للحاويات ما بين 1000 و1500 حاوية تحتوي مواد غذائيّة".

وأوضح، في تصريح إلى صحيفة "الشّرق الأوسط"، أنّ "الأعداد تزداد تباعًا، علمًا بأنّ تكلفة التّخزين يوميًّا تتراوح ما بين 100 و150 ألف دولار، وهي خسارة سيتكبّدها المستوردون والمستهلكون على حدّ سواء"، مشيرًا إلى أنّ "المشكلة في إضراب الموظّفين الّذين يتولّون الكشف على البضائع وأخذ العيّنات".

وذكر بحصلي، أنّ "قبل 24 ساعة، تقرّر عودة موظّفي وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا القسم للعمل يومين من أصل خمسة أسبوعيًّا، ما يعني أنّ العمل سيتمّ بنسبة 30 في المئة، علمًا بأنّ هناك الكثير من البضائع المكدّسة والبضائع الأخرى الّتي تصل تباعً"، مشدّدًا على أنّ "ما يحصل كارثة تستدعي حالة طوارئ، باعتبار أنّنا نتحدّث هنا عن الأمن الغذائي للنّاس. حتّى بعد انفجار مرفأ بيروت، عاد العمل إلى قسم الحاويات بعد 4 أيّام، أمّا اليوم فالعمل متوقّف منذ أسابيع".

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout