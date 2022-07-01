لهذا السبب انخفضت لأسعار المحروقات؟

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أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، في تصريح، أن "جدول تركيب أسعار المحروقات الصادر اليوم شهد انخفاضاً بالأسعار كافةً، نتيجة تراجع بأسعار النفط عالمياً وبسعر صرف الدولار في السوق الحرة".



وأشار البراكس، إلى أن "صفيحة البنزين انخفضت 4000 ليرة لتصبح 672000 ليرة نتيجة تراجع ثمن الكيلوليتر المستورد ما يقارب 7 دولار، وثبات سعر صرف الدولار وفقاً لمنصة صيرفة المعتمدة لاستيراد البنزين على 25200، أما صفيحة المازوت فانخفضت 33000 ليرة لتصبح 714000 ليرة نتيجة تراجع ثمن الكيلوليتر المستورد ما يقارب 36 دولار، وتراجع سعرصرف الدولار وفقاً للسوق الحرة المعتمدة لاستيراد المازوت والغاز 450 ليرة والذي احتسب ليرة 28325 عوضاً عن 28775 في الجدول السابق، قارورة الغاز تراجعت 7000 ليرة لتصبح 340000 ليرة بسبب انخفاض ثمن البضاعة وسعر الدولار".