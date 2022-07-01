تسعيرة المولدات الخاصة بالدولار لكل يوم بيومه؟!

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صدر عن عن اللجنة المركزية لاصحاب المولدات الخاصة البيان التالي:

بعد اجتماع اصحاب المولدات الخاصة مع وزارة الطاقة، اجتمع اصحاب المولدات الخاصة واتفقوا على الالتزام بتسعيرة وزارة الطاقة لاول خمسة ايام من شهر تموز ٢٠٢٢ فقط وابتداء من يوم ٦ تموز ٢٠٢٢ سيعتمدون تسعيرة سعر الصرف للسوق الموازية لكل يوم بيومه وقبضها بالليرة اللبنانية، هذا ويتفهم اصحاب المولدات الخاصة الظروف التي يمر بها المشتركون عموماً كما يتمنون من مشتركيهم تفّهم الظروف لأصحاب المولدات لناحية الاستمرار في تأمين التغذية من خلال تأمين الدولار لشراء المحروقات.