اليكم طقس الايام المقبلة...

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ،قليل الغيوم الى غائم جزئيا و رياح ناشطة احياناً، دون تعديل في درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية ، بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الساحلية ويستمر تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس صيفي مستقر ومعتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام القليلة المقبلة.

معدل درجات الحرارة لشهر حزيران على الساحل يتراوح ما بين 22 و30 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم اجمالاً ورياح ناشطة احياناً، دون تعديل في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الداخلية ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً و رياح ناشطة احياناً، دون تعديل في درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية ، بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الساحلية ويستمر تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الأحد: غائم جزئيا و رياح ناشطة احياناً، دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية بينما ترتفع بشكل محدود في المناطق الداخلية و والجبلية كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالاً و رياح ناشطة احياناً، دون تعديل في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية، بينما ترتفع بشكل بسيط في المناطق الداخلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.

- الحرارة على الساحل من 24 الى 30 درجة، فوق الجبال من 18 الى 26 درجة، في الداخل من 16 الى 22 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ، سرعتها بين 10و 30 كلم/س.



- الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب .

- الرطوبة النسبية على الساحل:

بين 60و 85%.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.

- الضغط الجوي: 757 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,30

- ساعة غروب الشمس: 19,53