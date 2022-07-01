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"كمين محكم" يوقع عصابة في قبضة شعبة المعلومات

1
JULY
2022
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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــة

البـــــلاغ التــــالـي:

 

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع الجرائم وبخاصة عمليات سرقة الدراجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن كَثُرَت هذه العمليات في منطقة البقاع الأوسط، كثّفت الشعبة إجراءاتها الاستعلامية والميدانية لكشف هوية المتورطين والعمل على توقيفهم.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي نفّذتها دوريات الشعبة، توصّلت الى تحديد هوية مشتبه بهما بتنفيذ عمليات سرقة الدراجات، وهما:

أ. ص. (من مواليد عام ١٩٩٣، لبناني)
خ. ك. (من مواليد عام ١٩٩٥، لبناني) مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم أسلحة وسرقة.
وهما من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة دراجات آلية وتعاطي مخدرات.

بتاريخ 27-06-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشعبة كمينًا محكمًا في منطقة زحلة أسفر عن توقيفهما، وضبطت بحوزتهما دراجة مسروقة، وأدوات تُستَخدَم في عمليات السرقة، وكمية من مادة الهيرويين.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما وأنهما يشكّلان عصابة لسرقة الدراجات، وأنهما نفّذا عدة عمليات سرقة وقاما ببيع المسروقات في بلدة حورتعلا. كما اعترفا بتعاطي المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

 

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