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خلافات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف... هذا ما كشفه أبو زيد

1
JULY
2022
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أكد النائب السابق أمل أبو زيد أن "هناك اهتمام خارجي بالوضع الداخلي بسبب ارتباط لبنان بما يحدث في المنطقة ككلّ".

وأشار أبو زيد في حديث  لـ"صوت كل لبنان" "93.3" إلى أن "هناك قلق دولي من الأوضاع التي يعاني منها لبنان والخارج يفضّل وجود حكومة قبل انتخابات رئاسة الجمهورية ولكن يبدو أن الخلافات الداخلية ستعيق تشكيل الحكومة".

وشدد على أن " هناك خلافات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف وأرى أن ميقاتي تسرّع بتقديم تشكيلته بهذه الطريقة وهي لا تحاكي الاشكاليات المطروحة".

ولفت أبو زيد إلى أن "المعطيات تشير إلى بقاء الحكومة الحالية إلا إذا كانت هناك نية حقيقية بتشكيل حكومة سياسية تتناسب مع الواقع".

وتابع: "هناك نوع من التوافق الداخلي بما خصّ مسألة ترسيم الحدود ويبدو أنّ المسار هو حصول لبنان على قانا مقابل كاريش لإسرائيل".

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