الملاك يوهان غادر إلى السماء فجر اليوم

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توفي فجر اليوم الطفل يوهان، ابن الإعلامية باتريسيا قسيس، وحفيد الممثل جان قسيس.

يُشار إلى أن الطفل يوهان قد دخل في غيبوبة بعد سقوطه في أحد المسابح في مستيتا.

ونشر الممثل جان قسيس عبر صفحته الخاصة على تويتر المنشور التالي:

لتكن مشيئتك يا ربّ

ملاكنا يوهان غادرنا إلى السماء فجر اليوم. إختاره الربّ إلى جواره.ليتمجّد إسم الله٠كسرت قلوبنا يا صغيرنا الحبيب، يا "روح قلبو لجدّو" وحفرت في القلب جرحًا عميقًا. عزاؤنا أنّ الصلاة التي حملتها على كتفيك غسلت الكثير من خطايانا وخطايا العالم وصار لنا قديس في السماء