عناوين الصحف ليوم الجمعة 1 تمـوز 2022

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الأخبار

- المقاومة تكرّر: لا عمل في "كاريش" قبل ضمان الحقوق | "إسرائيل" تقترح بيع لبنان "حصتها" في "قانا"

- عون يتمسك بحكومة سياسية – تقنية

- من مصر إلى أميركا: تركي آل الشيخ لا يعترف بالحدود

- أميركا تقرّر عسكرة العالم



البناء

- واشنطن تسارع لنفي وجود بوارج أميركيّة على خط الترسيم... ونفي عربيّ لحلف عسكريّ يضمّ الكيان

- عون وميقاتي: حكومة 24 منها 16 حسم أمرهم... والتفاوض على 8 وزراء

- قاسم: الأولويّة لتشكيل حكومة تتحمّل المسؤوليّة... وجنبلاط: أية حكومة أفضل من الفراغ



اللواء

- تزاحم متسارع للتفاوض مع الصندوق... والاستحقاق الرئاسي!

- ضمان الودائع محور تعديلات خطة التعافي... ودفع مقسط للرواتب بدءاً من العسكريين اليوم

- النسبية مع الحكومة الجديدة

- هل تقسيم بلدية بيروت هو الحل؟



الجمهورية

- التأليف على نار الملاحظات والأسئلة الرئاسية

- أسباب اعتراض التيار على التشكيلة

- الحزب سيعتذر من باسيل وفرنجية

- عن الحراك السعودي ورفيق الحريري!