عناوين الصحف ليوم الجمعة 1 تمـوز 2022

الأخبار
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- عون يتمسك بحكومة سياسية – تقنية
- من مصر إلى أميركا: تركي آل الشيخ لا يعترف بالحدود
- أميركا تقرّر عسكرة العالم
البناء
- واشنطن تسارع لنفي وجود بوارج أميركيّة على خط الترسيم... ونفي عربيّ لحلف عسكريّ يضمّ الكيان
- عون وميقاتي: حكومة 24 منها 16 حسم أمرهم... والتفاوض على 8 وزراء
- قاسم: الأولويّة لتشكيل حكومة تتحمّل المسؤوليّة... وجنبلاط: أية حكومة أفضل من الفراغ
اللواء
- تزاحم متسارع للتفاوض مع الصندوق... والاستحقاق الرئاسي!
- ضمان الودائع محور تعديلات خطة التعافي... ودفع مقسط للرواتب بدءاً من العسكريين اليوم
- النسبية مع الحكومة الجديدة
- هل تقسيم بلدية بيروت هو الحل؟
الجمهورية
- التأليف على نار الملاحظات والأسئلة الرئاسية
- أسباب اعتراض التيار على التشكيلة
- الحزب سيعتذر من باسيل وفرنجية
- عن الحراك السعودي ورفيق الحريري!