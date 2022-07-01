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أسرار الصحف ليوم الجمعة 1 تمـوز 2022

1
JULY
2022
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اللواء


تحمل مشاركة بعض الوزراء العرب دلالات قوية لجهة إمكان استفادة لبنان من فرصة المتغيّرات المقبلة في المنطقة.


خرج الموظفون المشاركون في اجتماع كان يهدف إلى وقف الإضراب في القطاع العام بانطباع زاد التسوية ضبابية، وصعوبة في إيجاد حلّ توافقي.


تبيّن أن مسؤولاً رسمياً هو من اقترح تغيير وزير سيادي، ولم تمانع مرجعيته من الخطوة.


البناء


قال مصدر نيابي إن أهمّ ما في تشكيلة الرئيس نجيب ميقاتي الحكومية إنها ثبتت اعتماد الحكومة الحاليّة كمسودة للجديدة وحسمت عدد الوزراء وحددت إطار البحث بالتعديل المقترح بـ 5 وزراء قد تتغيّر أسماؤهم ويضيف إليهم رئيس الجمهورية ثلاثة فيبدأ البحث بتثبيت أسماء 16 وزيراً والتداول بثمانية.


تساءلت مصادر عسكرية عمّا إذا كان الانسحاب الروسيّ من جزيرة الأفاعي مرتبطاً بتسهيل نقل الحبوب من أوكرانيا وهو يجري من موانئ بعيدة عنها أو بالتمهيد لعملية عسكرية تستهدف مولدوفا التي تتبع سياسياً للغرب ولديها نزاع جغرافيّ مع روسيا وتقع على حدود أوكرانيا ورومانيا.

الجمهورية

كتب سفراء دول غربية تقارير إلى مسؤوليهم أن الحصار المالي والاقتصادي على لبنان يأتي بنتائج معكوسة ليست في صالح الغرب.

يقول مرجع مسؤول إن هناك مطالباً خارجيًا بتهدئة الوضع في لبنان راهناً في انتظار استحقاق أساسي.

خسر تكتل نيابي اثنين من أعضائه منذ شهر حتى اليوم وإن خرج أحدهم عمليًا فالثاني اختار العزلة الطويلة.

 

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