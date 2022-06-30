وأخيراً... فارس سعيد يفوز بمنصب رفيع!

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ذكرت اللواء ان المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان، قام اليوم الخميس، بانتخاب هيئاته القيادية، وتشكلت الهيئة العامة من ‏‎201‎‏ شخص، انتخب منهم ‏‎117‎‏ عضواً عبر التصويت الإلكتروني، فيما اقترع ‏‎41‎‏ ‏شخصاً حضورياً. وبلغت نسبة المشاركة ‏‎78.61‎‏%‎.‎

وفاز النائب السابق فارس سعيد برئاسة المجلس بالتزكية، فيما تم انتخاب ‏‎12‎‏ عضواً من بين ‏‎24‎‏ تنافسوا‎ ‎على ‏عضوية المكتب السياسي وهم، أحمد فتفت، وأنطوان القسيس، وأنطوان اندراوس، وأمين محمد بشير، وإيلي ‏كيرللس، وبهجت سلامة، وتوفيق كسبار، وسوزي زيادة، وطوني حبيب، ومنى فياض، ومصطفى علوش، وندى ‏صالح عنيد‎.‎ وسيدعو سعيد المكتب السياسي إلى الاجتماع الأسبوع المقبل لتعيين الأمين العام وتشكيل ‏هيئة الأمانة العامة.