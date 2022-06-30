وأخيراً... فارس سعيد يفوز بمنصب رفيع!

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ذكرت اللواء ان المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان، قام اليوم الخميس، بانتخاب هيئاته القيادية، وتشكلت الهيئة العامة من 201 شخص، انتخب منهم 117 عضواً عبر التصويت الإلكتروني، فيما اقترع 41 شخصاً حضورياً. وبلغت نسبة المشاركة 78.61%.
وفاز النائب السابق فارس سعيد برئاسة المجلس بالتزكية، فيما تم انتخاب 12 عضواً من بين 24 تنافسوا على عضوية المكتب السياسي وهم، أحمد فتفت، وأنطوان القسيس، وأنطوان اندراوس، وأمين محمد بشير، وإيلي كيرللس، وبهجت سلامة، وتوفيق كسبار، وسوزي زيادة، وطوني حبيب، ومنى فياض، ومصطفى علوش، وندى صالح عنيد. وسيدعو سعيد المكتب السياسي إلى الاجتماع الأسبوع المقبل لتعيين الأمين العام وتشكيل هيئة الأمانة العامة.