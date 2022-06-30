حمية لوفد برنامج UNDP: لنرسم معًا أولوياتنا

A + A -

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية إجتماعًا في مكتبه اليوم مع وفد من برنامج الأمم المتحدة "UNDP" برئاسة الممثل المقيم MELANIE HAVENSTEIN.

وقد تم البحث في مشروع النقل المستدام المنخفض الإنبعاثات (Lebanon Sustainable Low-Emission Transport Systems) ومشاريع إستراتجية عدة تتعلق بالنقل العام، إضافة إلى وضع خط نقل عام تجريبي يرتكز على استخدام الطاقة المتجددة المنخفضة الإنبعاثات والصديقة للبيئة في قطاع النقل المشترك، من دون إستخدام الوسائل التي تعتمد على الوقود بين بيروت وجبيل وطرابلس.



وأكد حمية "إنفتاحه على كل المؤسسات الدولية الداعمة للبنان ومن ضمنها الـUNDP، مشددًا على أن "مصلحة لبنان هي الإصلاحات وبالتالي ما تقومون به من خلال خبراء الـUNDP نستطيع العمل على إعداد قوانين وأنظمة وضوابط جديدة تساعد على الإصلاحات"، متوجهًا إلى الوفد بالقول: "هل الدراسات التي أعدت من قبل برنامج الأمم المتحدة ما قبل العام 2019 يصلح للبنان اليوم؟ بالطبع لا، إذًا لنرسم معًا أولوياتنا".

وأبدى إستعداده للتعاون برسم إطار جديد لكل المشاريع التي تقارب وتخفف من وجع الناس مباشرة والتي تعنى بها الوزارة، والعمل على مشاريع إستراتيجية تضع لبنان على الخارطة السياسية في المنطقة والعمل معًا على إعداد إطار قانوني جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث تصبح الدولة هي المنظم والقطاع الخاص هو المشغل ليكون العمل متكاملًا بين القطاعين العام والخاص لتعزيز وتقوية دور القطاع الخاص، لأنه ليس باستطاعة الدولة توفير النقل على كامل الأراضي اللبنانية من دون القطاع الخاص". وأكد أن هذا هو الحل في موضوع النقل.



وأعطى حميه توجيهاته إلى المعنيين في الوزارة التعاون والتنسيق مع UNDP لإنجاز وإنجاح هذه التجربة لتكون أساسًا لتحفيز قطاعات النقل المشترك باستعمال الطاقة المتجددة.