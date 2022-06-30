"النتائج ستظهر سريعًا"... سلام يرد على "اتهامات" أبو فاعور!

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رد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام على اتهام النائب وائل أبو فاعور بأن وزارة الاقتصاد تغطّي الفساد في ملف الطحين.



إذ قال في حديث لقناة "الجديد"، "شكّلت خلية طوارئ تضم وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الاقتصاد لمعالجة الأزمة".



وأضاف، "جاري العمل مع القضاء والأجهزة الأمنية والنتائج ستظهر سريعًا، والعمل على الأرض هي الإجابة على أي مشكّك بعمل الوزارة".

وكان أبو فاعور قد حمّل "مديرية الحبوب والشمندر السكري مسؤولية تغطية الفساد والخراب في ملف الطحين وانتقائية بعض الموظفين بتوزيع القسائم وهناك تجار يتحكّمون بتوزيع الطحين وبعض الأفران يبيعون قسائمهم وثمّة مطاحن شريكة في هذه العصابة المنظّمة التي تسرق رغيف الخبز".



واعتبر في مؤتمر صحافي أنّ، "أساس الفساد هو في وزارة الاقتصاد"، وعليه توجّه لوزير الاقتصاد بالقول: "ابدأ بالحلقة الضيقة حولك".