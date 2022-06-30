مهرجان حافلٌ في زحلة في تمّوز... ماذا في التفاصيل؟

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بعد النجاح الكبير الذي حققه Berdawni Christmas Village، ينظم Radio Pax، و برعاية جمعية تجار زحلة مهرجاناً حافلاً على بولفار زحلة "بقلب زحلة" الذي سيشعل سوق زحلة التجاري وسيشكل متنفساً للكبار والصغار. ويتضمن المهرجان أكثر من ١٠٠ مشترك من المستثمرين الزحليين من جيل الشباب، ومساحة ضخمة من الألعاب، بالاضافة للمشروبات والStreet Food، الفنانين وDJs الذين سيضفون جوّاً ساحراً على سوق زحلة الممتد من بنك سوريا ولبنان الى مقهى "أدونيس" من الساعة الرابعة حتى منتصف ليل ١٧ تموز.

النشاط بالتعاون مع بلدية زحلة معلقة وتعنايل.